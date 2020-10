Nobel per la Letteratura alla scrittrice e poetessa americana Louise Gluck (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Letturatura è stato assegnato a La vigiliaLa scrittrice caraibica naturalizzata statunitense Jamaica Kincaid, 71 anni, la poetessa... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premioper la Letturatura è stato assegnato a La vigiliaLacaraibica naturalizzata statunitense Jamaica Kincaid, 71 anni, la...

TizianaFerrario : Due donne vincono il Nobel per la Chimica.Hanno riscritto il genoma.E’ la prima volta e il pensiero va a Marie Curi… - ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - naomisaffair : RT @ChiaraSuriani: Vediamo quanti titoli opinabili di articoli sulle vincitrici del Nobel per la Chimica mi tocca leggere anche oggi. - Du… - mesmeri : E come quasi sempre, all'annuncio del Nobel per la letteratura... -