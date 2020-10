Nobel per la letteratura a sorpresa: vince la poetessa americana Louise Gluck (Di giovedì 8 ottobre 2020) sorpresa, vince l'americana che non ti aspetti. Il premio Nobel per la letteratura è andato quest'anno alla poetessa statunitense Louise Gluck, figura di spicco -sottolinea l'Accademia Svedese - della letteratura contemporanea americana. La poetessa statunitense, nata nel 1943 a New York, è stata premiata -si legge nella motivazione- «per la sua inconfondibile voce poetica che con l'austera bellezza rende universale l'esistenza individuale». «L'infanzia, la vita famigliare e le relazioni con genitori e fratelli sono una tematica che rimane centrale nel suo lavoro». In Italia sono stati tradotti due suoi lavori, Averno (pubblicata nel 2019 da Dante & ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020)l'che non ti aspetti. Il premioper laè andato quest'anno allastatunitense, figura di spicco -sottolinea l'Accademia Svedese - dellacontemporanea. Lastatunitense, nata nel 1943 a New York, è stata premiata -si legge nella motivazione- «per la sua inconfondibile voce poetica che con l'austera bellezza rende universale l'esistenza individuale». «L'infanzia, la vita famigliare e le relazioni con genitori e fratelli sono una tematica che rimane centrale nel suo lavoro». In Italia sono stati tradotti due suoi lavori, Averno (pubblicata nel 2019 da Dante & ...

