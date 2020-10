Nobel per la letteratura 2020: vince la poetessa Louise Gluck (Di giovedì 8 ottobre 2020) La persona umana è unica irripetibile. Lo sostiene, oltre al Papa, anche la vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2020: la poetessa statunitense Louise Gluck per la sua inconfondibile voce poetica. Che appunto, con austera bellezza, rende universale l'esistenza individuale Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) La persona umana è unica irripetibile. Lo sostiene, oltre al Papa, anche la vincitrice del premioper la: lastatunitenseper la sua inconfondibile voce poetica. Che appunto, con austera bellezza, rende universale l'esistenza individuale

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - TizianaFerrario : Due donne vincono il Nobel per la Chimica.Hanno riscritto il genoma.E’ la prima volta e il pensiero va a Marie Curi… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - gerard_kieffer : RT @fam_cristiana: La poetessa americana Louise #Glück, 77 anni, Premio Nobel per la #letteratura 2020. #NobelPrize2020 - ilmanifesto : Louise Glück ha vinto il premio Nobel. Un articolo di Antonella Francini pubblicato ad aprile da Alias Domenica -