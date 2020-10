Nobel Letteratura a Louise Gluck. L’ultimo libro dedicato all’Averno (edito in Italia da Dante & Descartes) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Letteratura 2020 va alla poetessa Louise Gluck, per la sua “indimenticabile voce poetica che con austera bellezza sa rendere universale l’esistenza individuale”. Un nome completamente al di fuori della lista dei papabili, come spesso accade per questo riconoscimento. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dodici antologie di poesie e nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia per la sua collezione ‘The Wild Iris’ (in Italia ‘L’iris selvatico’, 2003, traduzione Massimo Bacigalupo – Edizioni Giano), ottenendo così il primo di una lunga serie di riconoscimenti. Nata a New York il 22 aprile 1943 in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi e cresciuta a Long Island, vive a Cambridge, nel Massachusetts, dove ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premioper la2020 va alla poetessa, per la sua “indimenticabile voce poetica che con austera bellezza sa rendere universale l’esistenza individuale”. Un nome completamente al di fuori della lista dei papabili, come spesso accade per questo riconoscimento. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dodici antologie di poesie e nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia per la sua collezione ‘The Wild Iris’ (in‘L’iris selvatico’, 2003, traduzione Massimo Bacigalupo – Edizioni Giano), ottenendo così il primo di una lunga serie di riconoscimenti. Nata a New York il 22 aprile 1943 in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi e cresciuta a Long Island, vive a Cambridge, nel Massachusetts, dove ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - RaiNews : La poetessa americana ha vinto il Premio Pulitzer nel 1993 con la raccolta 'L'iris selvatico' - Einaudieditore : Non era mai successo: niente buzz, niente indiscrezioni, niente scommesse online. Giovedì prossimo danno il Nobel p… - RebeldeJaja : @ivafo @Svagaia La poetessa che ha vinto il Nobel 2020 per la letteratura - zerozeronewsIT : #Pagine col Nobel alla poetessa americana Louise Glück la Poesia libera tutta la sua essenza di speranza e di sagge… -