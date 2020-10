Nicola Zingaretti | “Governerò fino al 2023” E l’obiettivo resta uno | il PD primo partito d’Italia

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il segretario del Pd,, si dice ottimista sul futuro dei dem e lancia la sfida alla Lega e a Matteo Salvini. “Le voci che mi vogliono possibile Ministro? Lo escludo, non sono assolutamente in campo per questo ruolo”. A dirlo, a margine della presentazione del 5° Rapporto sulle Mafie nel Lazio, è stato … L'articolo: “Governeròal 2023”. E l’obiettivouno: il PDd’Italia proviene da www.meteoweek.com.