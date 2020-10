Nicola Savino, avete mai visto la moglie? Ecco chi è (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nicola Savino è uno dei personaggi della televisione italiana più amati nell’ultimo periodo. Noto per essere soprattutto un conduttore, non tutti conoscono dei particolari della vita privata. Anche la moglie appartiene al mondo dello spettacolo. Si dedica ad altro e pare che sia di una bellezza disarmante. Ecco la foto. Nicola Savino, avete mai visto … L'articolo Nicola Savino, avete mai visto la moglie? Ecco chi è proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020)è uno dei personaggi della televisione italiana più amati nell’ultimo periodo. Noto per essere soprattutto un conduttore, non tutti conoscono dei particolari della vita privata. Anche laappartiene al mondo dello spettacolo. Si dedica ad altro e pare che sia di una bellezza disarmante.la foto.mai… L'articolomailachi è proviene da www.meteoweek.com.

FedeAchilli : @cromosoma__j @redazioneiene È stato lo stesso pensiero mio. Uno schifo. Sono rimasto a guardare fino alla fine per… - EkisCoaching : RT @liviosgarbi: LivioLive - Intervista a Nicola Savino - Matt85Mortal : @GalantoMassimo @tvblogit Ma per sapere l'anticipazione è vostra di blogo o il post riporta quello che è stato dett… - liviosgarbi : LivioLive - Intervista a Nicola Savino - RosarioGiamund1 : @SpudFNVPN Il grande Pino Scotto!! Ricordo ancora le pigliate per il culo che lo zoo di 105 gli faceva per colpa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino Nicola Savino – Tutto sul conduttore de Le Iene – Biografia – Carriera – Vita privata Puglia 24 NEWS Nicola Savino, avete mai visto la moglie? Ecco chi è

Nicola Savino, avete mai visto la moglie? Questa sera Nicola Savino presenterà con Alessia Marcuzzi la seconda puntata de Le iene show. Di recente è stato intervistato a Telepiù e ha parlato del suo ...

Nicola Savino, operazione chirurgica sbagliata e danno permanente

Nicola Savino ha fatto una confessione che ha davvero colpito e stupito tutti. Ma che cosa ha detto? Queste le sue parole.

Nicola Savino, avete mai visto la moglie? Questa sera Nicola Savino presenterà con Alessia Marcuzzi la seconda puntata de Le iene show. Di recente è stato intervistato a Telepiù e ha parlato del suo ...Nicola Savino ha fatto una confessione che ha davvero colpito e stupito tutti. Ma che cosa ha detto? Queste le sue parole.