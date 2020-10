Nicola Ferraro | confiscati beni per 4 milioni di euro all’ex consigliere regionale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Cronaca di Caserta:, partecipazioni societarie, rapporti finanziari, indennità e vitalizi consiliari a(excondannato per concorso esterno in associazione mafiosa). La Polizia di Stato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, in esecuzione di apposito decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure …

PupiaTv : Camorra, confiscati beni per 4 milioni all'ex consigliere regionale Nicola Ferraro - - ViviCampania : Polizia e Guardia di Finanza confiscano 4 milioni di beni e valori all'ex consigliere regionale Nicola Ferraro -… - Virus1979C : #Camorra, confiscati indennità e vitalizio ad ex consigliere regionale Udeur Nicola Ferraro, 59enne, imprenditore d… - vnewsita : Casal di Principe. Rapporti con i Casalesi: sequestro di beni all’ex consigliere regionale Nicola Ferraro - occhio_notizie : Secondo l'ipotesi della Procura, Ferraro era un 'intermediario tra gli amministratori degli Enti locali e le organi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Ferraro

di Nicola Ferraro 60enne di Casal di Principe, ex consigliere regionale e imprenditore nel settore del trattamento dei rifiuti. Si tratta di beni situati sia in Campania che nel Lazio.(LaPresse) - La Polizia di Stato e il Comando della Guardia di Finanza di Caserta ha confiscato in Campania e nel Lazio i beni riconducibili a Nicola Ferraro, ex consigliere della Regione Campania e ...