News Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Andrea Zelletta Tina Cipollari non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato una volta di più in occasione della sua ultima intervista, quando ha fatto una gaffe nei confronti di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne che per tre mesi le è stato seduto accanto. All'opinionista di fiducia di Maria De Filippi è stato chiesto se fuori dalla trasmissione ha rapporti con i protagonisti, e lei ha risposto: "Non ho contatti con nessuno, io li incontro solo al momento che registriamo la puntata, non ho proprio confidenza con nessuno". E ancora, la Cipollari ha rivelato un curioso aneddoto: "Io non mi ricordo nemmeno i nomi e cognomi e faccio brutte figure. Al Grande Fratello c'è un ex tronista (Andrea Zelletta)"

