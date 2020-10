Newco Alitalia, decreto nelle prossime ore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Novità sul dossier Alitalia, che potrebbe vedere una accelerazione a breve, almeno a giudicare dalle parole del Ceo designato, Fabio Lazzerini e confermate in serata da alcune fonti secondo cui sarà firmato a breve il decreto interministeriale per la Newco Alitalia. Gualtieri a Porta a Porta conferma: “Il decreto Alitalia? Oggi stesso”.Il provvedimento dovrebbe contenere anche le nomine per il nuovo consiglio di amministrazione che dovrebbe essere composto da presidente, amministratore delegato e cinque membri. Nel testo ci saranno ufficialmente le nomine per il nuovo consiglio di amministrazione con Fabio Lazzerini come amministratore delegato e Francesco Caio presidente. “Penso che ormai ci siamo”, ha detto Lazzerini parlando della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Novità sul dossier, che potrebbe vedere una accelerazione a breve, almeno a giudicare dalle parole del Ceo designato, Fabio Lazzerini e confermate in serata da alcune fonti secondo cui sarà firmato a breve ilinterministeriale per la. Gualtieri a Porta a Porta conferma: “Il? Oggi stesso”.Il provvedimento dovrebbe contenere anche le nomine per il nuovo consiglio di amministrazione che dovrebbe essere composto da presidente, amministratore delegato e cinque membri. Nel testo ci saranno ufficialmente le nomine per il nuovo consiglio di amministrazione con Fabio Lazzerini come amministratore delegato e Francesco Caio presidente. “Penso che ormai ci siamo”, ha detto Lazzerini parlando della ...

