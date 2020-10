Nero a metà 2, ultima puntata: cosa è successo nel finale di stagione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nero a metà 2, ultima puntata: cosa è successo nel finale di stagione Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, su Rai 1 è andata in onda l’ultima punta di Nero a metà 2, il finale di stagione. Ma cosa è successo? Come è finita la fiction con protagonista Claudio Amendola? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio della sesta e ultima puntata di Nero a metà 2, dal titolo “Verità nascoste”, abbiamo visto un ragazzo chiedere informazioni al reparto di medicina legale sulla causa della morte di un amico, salvo – pochi ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)a metà 2,neldiQuesta sera, giovedì 8 ottobre 2020, su Rai 1 è andata in onda l’punta dia metà 2, ildi. Ma? Come è finita la fiction con protagonista Claudio Amendola? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio della sesta edia metà 2, dal titolo “Verità nascoste”, abbiamo visto un ragazzo chiedere informazioni al reparto di medicina legale sulla causa della morte di un amico, salvo – pochi ...

CIAfra73 : Titoli di coda · #NeroaMetà2, Ultimo appuntamento. Con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, in prima visione ass... - LinkaTv : E' iniziato Nero a metà 2 - Verità nascost su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - Mauxa : #neroametà Carlo Guerrieri di nuovo single - andrewsword2 : @Gnafaccio2 Io nero a metà! ?? - andrewsword2 : Oh io vado a vedere Nero a metà ma non è il caso di battermi le mani ! #sevedemodomani -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera