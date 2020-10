Nero a metà 2: anticipazioni, trama e cast dell’ultima puntata, 8 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nero a metà 2, sesta (ultima) puntata: anticipazioni, trama e cast Stasera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata (il finale di stagione) di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “Verità nascoste” e “La resa dei conti”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Nero a metà 2. anticipazioni e trama della sesta (ultima) puntata Nel primo episodio di oggi, 8 ottobre, dal titolo ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)a metà 2, sesta (ultima)Stasera, giovedì 82020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima(il finale di stagione) dia metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “Verità nascoste” e “La resa dei conti”. Vediamo insieme lesulla sesta e ultimadia metà 2.della sesta (ultima)Nel primo episodio di oggi, 8, dal titolo ...

