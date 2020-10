NBA 2K21 | Disponibile l’aggiornamento 3

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ rrivata la stagione dei fantasmi a 2K Beach, portando con sé un nuovo aggiornamento per NBA*! In questo terzo aggiornamento, Visual Concepts ha apportato correzioni e miglioramenti in tuttoil gioco, incluse nuove decorazioni a tema Halloween per il Quartiere e i preparativi per l’arrivo della seconda stagione de La mia SQUADRA. Generale Halloween è arrivato a 2K Beach! I bagnanti potranno ammirare le nuove decorazioni a tema Halloween in tutto il Quartiere.Inoltre, sono state rese più realistiche le sembianze di oltre 60 atleti dell’NBA e della WNBA.Sono arrivate le finali NBA! Heat vs Lakers è ora l’abbinamento predefinito per le partite veloci.Sono iniziati i preparativi per i nuovi Eventi 2K Beach, in arrivo tra fine ottobre e novembre. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni in arrivo nel ...