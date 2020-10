Nations League, spareggi per Euro 2020: la Georgia supera 1-0 la Bielorussia e si prende la finale (Di giovedì 8 ottobre 2020) È terminata la prima semifinale valida per le semifinali di Nations League con la Georgia che ha sconfitto per 1-0 la Bielorussia.La nazionale guidata da Vladimir Weiss ha superato di misura gli uomini di Markhel grazie al calcio di rigore trasformato al 7' da Okriashvili che ha regalato ai suoi il pass per la finale. La Georgia sogna una storica qualificazione all'Europeo, ma per farlo dovrà battere la vincente di Macedonia del Nord-Kosovo che si stanno affrontando proprio in questo momento. Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) È terminata la prima semivalida per le semifinali dicon lache ha sconfitto per 1-0 la.La nazionale guidata da Vladimir Weiss hato di misura gli uomini di Markhel grazie al calcio di rigore trasformato al 7' da Okriashvili che ha regalato ai suoi il pass per la. Lasogna una storica qualificazione all'peo, ma per farlo dovrà battere la vincente di Macedonia del Nord-Kosovo che si stanno affrontando proprio in questo momento.

