Nasce Changers | community dedicata alla crescita professionale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Labitalia) - Come possono le persone stare al passo con un mondo del lavoro in continua evoluzione? È possibile essere produttivi e allo stesso tempo felici al lavoro? Per aiutare ogni lavoratore a trovare le risposte a queste domande è nata, unadi persone, lavoratori dipendenti, che desiderano, attraverso l'interazione e lo scambio di contenuti, scrivere (o riscrivere) la propria storia lavorativa. Laper rendere la propria attività lavorativa ricca di soddisfazioni e caratterizzata dcapacità di essere determinanti in azienda, senza dimenticare un altro aspetto fondamentale: il life balance, ossia l'abilità di bilanciare i diversi aspetti della propria vita. A ideare il progetto, totalmente gratuito, e a 'metterci ...