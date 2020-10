Nasce a Roma il primo Premio dedicato a Giulietta Masina rivolto agli artisti impegnati nel Sociale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il primo riconoscimento va all’attrice Anna Foglietta 10 Ottobre ore 21 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Nasce il primo riconoscimento dedicato a Giulietta Masina promosso da Oltre le parole onlus, con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con Dire Fare Cambiare ed ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che avrà luogo sabato 10 ottobre 2020 alle ore 21,00 presso l’ETRU (Piazzale di Villa Giulia 9 a Roma). Il Premio ideato dalla onlus Oltre le Parole e fortemente voluto dal presidente Pascal La Delfa, è al suo “anno zero” in vista della prossima edizione che coinciderà con il centenario della nascita dell’artista e, ci si augura, con minori restrizioni e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilriconoscimento va all’attrice Anna Foglietta 10 Ottobre ore 21 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giuliailriconoscimentopromosso da Oltre le parole onlus, con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con Dire Fare Cambiare ed ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che avrà luogo sabato 10 ottobre 2020 alle ore 21,00 presso l’ETRU (Piazzale di Villa Giulia 9 a). Ilideato dalla onlus Oltre le Parole e fortemente voluto dal presidente Pascal La Delfa, è al suo “anno zero” in vista della prossima edizione che coinciderà con il centenario della nascita dell’artista e, ci si augura, con minori restrizioni e ...

Il maestro pizzaiolo Marco Quintili protagonista per il CAR di Roma con la quinta video ricetta dedicata alla ... Il format “La Casa della Gastronomia” “La Casa della Gastronomia” nasce con l’intento ...

