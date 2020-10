Napoli, Lobotka negativo: era l’ultimo tampone in lavorazione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19 In casa Napoli si attendeva ancora l’esito dell’ultimo tampone, quello riguardante Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è risultato negativo al Covid-19. «L’ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19». L’ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19.— Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 8, 2020Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche Stanislavè risultatoal Covid-19 In casasi attendeva ancora l’esito dell’ultimo, quello riguardante Stanislav. Il centrocampista slovacco è risultatoal Covid-19. «L’ultimoindi Stanislavè risultatoal Covid-19». L’ultimoindi Stanislavè risultatoal Covid-19.— Official SSC(@ssc) October 8, 2020Leggi su Calcionews24.com

Napoli, Lobotka negativo al tampone: restano positivi solo Zielinski e Elmas

Napoli, gli ispettori della Figc a Castel Volturno: controlli sulla 'bolla'. Nuovi tamponi tutti negativi

IL MATTINO - Napoli, il tampone di Lobotka deve essere riprocessato, oggi l'esito

