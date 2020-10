Napoli | il grido dagli ospedali ' Letti occupati Peggio di marzo'

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Le situazioniere più gravi si registrano in Campania, ain particolare scarseggiano i posti letto. Tanto che la Regione ha attivato un piano straordinario, per aumentare la disponibilità di 600 unità. Segui su affaritaliani.it

i_ghenesya : @Sport_Mediaset Visti i titoloni di Gazzetta e CdS (inter inguaiata con 2 positivi e i fuggitivi della Juve) e graz… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Coronavirus, il grido da Napoli. 'Tutti i letti sono occupati.Peggio di marzo' - Affaritaliani : Coronavirus, il grido da Napoli. 'Tutti i letti sono occupati.Peggio di marzo' - InFoDifesa : 'Niente alt, solo 2-3 colpi'. Ma per il gip gridò: 'Spara alla guardia' - - Notiziedi_it : Diciassettenne ucciso a Napoli, un video di 42 secondi riprende la scena. Il gip: “Dopo l’alt gridò: spara alla gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli grido

Affaritaliani.it

Non ci saranno funerali pubblici per Luigi Caiafa, niente trasporto pubblico e solenne per il babyrapinatore ucciso domenica mattina in via Duomo. Lo ha stabilito il questore di Napoli ...Dalla Regione Campania rassicurano: "E' tutto sotto controllo". Ma dall'ospedale Cotugno: "Stiamo andando in crisi" ...