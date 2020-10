Napoli, Boniek: “Milik? Situazione assurda, il suo agente vuole speculare” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Mi dispiace perché è un bravissimo ragazzo, ogni volta che ci ho parlato mi ha detto che si trova bene a Napoli, che l’ha sempre trattato bene. Purtroppo però quando ci sono degli interessi, qualche agente vuole speculare. Questa Situazione è difficile per entrambi, ma spero che si riuscirà a trovare rimedio perché è assurdo“. Queste sono le dichiarazioni di Zbigniew Boniek, in merito all’attuale Situazione relativa ad Arek Milik, escluso dai piani del Napoli di Gennaro Ivan Gattuso. Il presidente della Federcalcio polacca ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, esplicitando quanto sopra riportato. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Mi dispiace perché è un bravissimo ragazzo, ogni volta che ci ho parlato mi ha detto che si trova bene a, che l’ha sempre trattato bene. Purtroppo però quando ci sono degli interessi, qualchespeculare. Questaè difficile per entrambi, ma spero che si riuscirà a trovare rimedio perché è assurdo“. Queste sono le dichiarazioni di Zbigniew, in merito all’attualerelativa ad Arek Milik, escluso dai piani deldi Gennaro Ivan Gattuso. Il presidente della Federcalcio polacca ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss, esplicitando quanto sopra riportato.

