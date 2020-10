Napoli | anziano investito dalla volante della polizia | corsa in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 69 anni è statonel tardo pomeriggio di oggi ada una. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 in piazza Cavour. Secondo una prima ricostruzione degli agentisezione Infortunistica stradalemunicipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, l’uomo avrebbe attraversato la strada all’improvviso senza verificare l’eventuale passaggio di auto. Ladegli agenti del Commissariato San Carlo Arena procedeva non a velocità sostenuta ma non è riuscita ad evitare l’impatto con il 69enne che aveva con sé un piccolo carrello per la ...