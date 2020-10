Napoli, Antonio investito e ucciso da volante della Polizia sulle strisce pedonali (Di giovedì 8 ottobre 2020) Drammatico incidente questo pomeriggio a Napoli. Un uomo di 69 anni, Antonio Pugliese, è stato investito e ucciso da una volante della Polizia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in piazza Cavour, angolo via Duomo. Napoli, investito e ucciso da volante della Polizia Il decesso è sopraggiunto all’ospedale Vecchio Pellegrini. Inutili i tentativi di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Drammatico incidente questo pomeriggio a. Un uomo di 69 anni,Pugliese, è statoda unamentre attraversava la stradain piazza Cavour, angolo via Duomo.daIl decesso è sopraggiunto all’ospedale Vecchio Pellegrini. Inutili i tentativi di … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il commentatore sportivo e opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Bisogna stare con le antenne dritte visti i numeri che ci sono, significa che qualcosa non è andato ...

L'altro Giappone si scopre al Museo Archeologico di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Al Museo Archeologico nazionale di Napoli ... Il 23 ottobre presentazione del libro 'Forse non tutti sanno che in Giappone' di Antonio Moscatello e proiezione del docu sulla ...

Il commentatore sportivo e opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Bisogna stare con le antenne dritte visti i numeri che ci sono, significa che qualcosa non è andato ..." (ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Al Museo Archeologico nazionale di Napoli ... Il 23 ottobre presentazione del libro 'Forse non tutti sanno che in Giappone' di Antonio Moscatello e proiezione del docu sulla ...