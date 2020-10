Nancy Pelosi evoca il 25° emendamento per la rimozione di Trump (Di giovedì 8 ottobre 2020) La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui un presidente non sia più in grado di esercitare i suoi poteri e svolgere il suo incarico. “Venite qui domani - ha detto nel corso del briefing giornaliero - perché parleremo del 25mo emendamento. Dobbiamo sapere quali sono le condizioni reali del presidente, quando ha avuto l’ultimo test negativo”, ha incalzato la speaker.Il 25mo emendamento della Costituzione americana prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) La speaker della Camera del Congresso americano,, hato lo spettro del 25modella Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui un presidente non sia più in grado di esercitare i suoi poteri e svolgere il suo incarico. “Venite qui domani - ha detto nel corso del briefing giornaliero - perché parleremo del 25mo. Dobbiamo sapere quali sono le condizioni reali del presidente, quando ha avuto l’ultimo test negativo”, ha incalzato la speaker.Il 25modella Costituzione americana prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia ...

MakxBarbi : RT @HuffPostItalia: Nancy Pelosi evoca il 25° emendamento per la rimozione di Trump - siwel44it : RT @HuffPostItalia: Nancy Pelosi evoca il 25° emendamento per la rimozione di Trump - Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: Nancy Pelosi evoca il 25° emendamento per la rimozione di Trump - HuffPostItalia : Nancy Pelosi evoca il 25° emendamento per la rimozione di Trump - AntonioTalia : La Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Nancy Pelosi ha appena annunciato che domani 'si parlerà del 25simo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Pelosi Nancy Pelosi: "Triste per Trump, mi auguro che ora ci sia un approccio diverso al virus" L'HuffPost Nancy Pelosi evoca il 25° emendamento per la rimozione di Trump

La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui un presidente non sia più in ...

Usa: Pelosi, domani evento Dem per discutere emendamento su destituzione presidente

Lo ha annunciato la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, sollevando una questione particolarmente dibattuta a seguito della notizia della positività al Covid-19 del presidente ...

La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui un presidente non sia più in ...Lo ha annunciato la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, sollevando una questione particolarmente dibattuta a seguito della notizia della positività al Covid-19 del presidente ...