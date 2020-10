Musica: Florence Guitar Festival 2020 nella Sala Vanni, in piazza del Carmine (Di giovedì 8 ottobre 2020) nella Sala Vanni in piazza del Carmine con la direzione tecnica del Centro Studi Musica & Arte e la direzione artistica di Ganesh Del Vescovo. Un‘edizione rimodulata sull’emergenza sanitaria in atto, ma che non ha perso il suo fascino e la sua capacità di emozionare Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020)indelcon la direzione tecnica del Centro Studi& Arte e la direzione artistica di Ganesh Del Vescovo. Un‘edizione rimodulata sull’emergenza sanitaria in atto, ma che non ha perso il suo fascino e la sua capacità di emozionare

FIRENZE – Torna con la terza edizione il Florence Guitar Festival 2020, dal 9 all’11 ottobre 2020, nella Sala Vanni in Piazza del Carmine con la direzione tecnica del Centro Studi Musica & Arte e la ...

