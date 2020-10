“Municipale davanti alle scuole”: il sindaco Mastella scrive al comandante (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha scritto stamani al comandante Fioravante Bosco per sollecitare la presenza degli agenti di Polizia Municipale dinnanzi alle scuole cittadine. “Nel momento in cui ringrazio Lei ed il Corpo della Polizia Municipale per quanto ha fatto e per quanto fa rispetto ai complicati problemi della nostra comunità – si legge nella nota a firma del primo cittadino -, Le chiedo di utilizzare tutte le forze disponibili eliminando o contraendo tutti i permessi, discutendone con gli interessati e chiedendo la loro comprensione per il momento difficile che rischiamo di vivere con l’ondata di ritorno del Covid-19. E’ necessaria la presenza della Polizia Locale all’ingresso delle scuole, sia all’inizio che e a chiusura delle lezioni, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlClementeha scritto stamani alFioravante Bosco per sollecitare la presenza degli agenti di Polizia Municipale dinnanziscuole cittadine. “Nel momento in cui ringrazio Lei ed il Corpo della Polizia Municipale per quanto ha fatto e per quanto fa rispetto ai complicati problemi della nostra comunità – si legge nella nota a firma del primo cittadino -, Le chiedo di utilizzare tutte le forze disponibili eliminando o contraendo tutti i permessi, discutendone con gli interessati e chiedendo la loro comprensione per il momento difficile che rischiamo di vivere con l’ondata di ritorno del Covid-19. E’ necessaria la presenza della Polizia Locale all’ingresso delle scuole, sia all’inizio che e a chiusura delle lezioni, ...

