Mrs America mostra la lotta sfaccettata per l’uguaglianza femminile

(Di giovedì 8 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=IFDrs1iuGmQ È dagli anni Venti che negli Stati Uniti viene proposto il cosiddetto Equal Rights Amendment (Era), un emendamento costituzionale che ratifichi in tutto e per tutto l’uguaglianza fra uomini e donne: più volte rimandato, ebbe una grande occasione di divenire realtà a partire dal 1971, ma nonostante fosse stato approvato da Washington non venne ratificato da un numero sufficiente di stati federali e dunque a oggi ancora non se n’è fatto nulla. Del contrastato iter degli anni Settanta e soprattutto delle divisioni all’interno dei movimenti femminili a sostegno e contro l’Era parla Mrs, prestigiosa miniserie prodotta da Fx per Hulu e che dall’8 ottobre arriva anche da noi su Tim Vision (subito i primi due episodi e poi gli altri sette uno a settimana). Protagoniste ...