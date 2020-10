Mrs America: dall’ 8 ottobre su TIMVISION la serie che racconta il femminismo attraverso l’antifemminismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mrs America, la miniserie con Cate Blanchett dall’8 ottobre su TIMVISION Plus. Recensione, trama, trailer e cast. Mrs America era una delle miniserie più attese dell’anno, vuoi per il tema, vuoi per il cast di volti noti. La serie è stata prodotta da FX Production e rilasciata da Hulu all’interno del brand FX on Hulu, e dal 8 ottobre arriverà in Italia su TIMVISION Plus con i primi tre episodi di nove. La serie poi continuerà con un episodio a settimana ogni giovedì. La serie creata da Davhi Waller, vede nel cast volti noti della serialità Americana e non, come Cate Blanchett nei panni della protagonista, una donna che si ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mrs, la minicon Cate Blanchett dall’8suPlus. Recensione, trama, trailer e cast. Mrsera una delle minipiù attese dell’anno, vuoi per il tema, vuoi per il cast di volti noti. Laè stata prodotta da FX Production e rilasciata da Hulu all’interno del brand FX on Hulu, e dal 8arriverà in Italia suPlus con i primi tre episodi di nove. Lapoi continuerà con un episodio a settimana ogni giovedì. Lacreata da Davhi Waller, vede nel cast volti noti della serialitàna e non, come Cate Blanchett nei panni della protagonista, una donna che si ...

