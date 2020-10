#MoveForMentalHealth: TikTok con l’OMS per la Giornata Mondiale della Salute Mentale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Contribuire a stimolare la discussione sulla Salute Mentale nella community. Con questo obiettivo TikTok, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (@who) e con l’organizzazione internazionale dedicata United for Global Mental Health (@unitedgmh), in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del prossimo 10 ottobre, presenta una serie di eventi in-app e una challenge dedicata. La #MoveForMentalHealth challenge, online dalla Giornata odierna, vuole essere un incoraggiamento rivolto agli utenti ad attivarsi per accrescere la consapevolezza in tema di benessere Mentale. Dai passi di ballo in cucina allo ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Contribuire a stimolare la discussione sullanella community. Con questo obiettivo, in collaborazione con l’OrganizzazioneSanità (@who) e con l’organizzazione internazionale dedicata United for Global Mental Health (@unitedgmh), in occasionedel prossimo 10 ottobre, presenta una serie di eventi in-app e una challenge dedicata. Lachallenge, online dallaodierna, vuole essere un incoraggiamento rivolto agli utenti ad attivarsi per accrescere la consapevolezza in tema di benessere. Dai passi di ballo in cucina allo ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.