Moto GP, GP Francia. Rossi: “Qui tante belle gare. Il problema è il meteo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ho fatto tante gare belle qua, storicamente la Yamaha e’ veloce. Il problema e’ il meteo, qua fa sempre freddo. Le condizioni cambiano molto velocemente da un giorno all’altro. Bisogna cercare di essere competitivi. La classifica? Sono molto lontano dalla vetta in campionato, ma l’importante e’ pensare gara per gara“. Lo ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Le Mans di MotoGP. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ho fattoqua, storicamente la Yamaha e’ veloce. Ile’ il meteo, qua fa sempre freddo. Le condizioni cambiano molto velocemente da un giorno all’altro. Bisogna cercare di essere competitivi. La classifica? Sono molto lontano dalla vetta in campionato, ma l’impore’ pensare gara per gara“. Lo ha detto Valentinoai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Le Mans diGP.

