Montesarchio | ancora 3 casi di Covid-19 Damiano | “Momento delicato”

"Vista la delicatezza del momento invito tutti alla massima collaborazione: è interesse di tutti fronteggiare questa fase difficile al meglio. Più volte ho fatto appello alla responsabilità, un appello che deve riguardare tutti: cittadini, negozianti, medici, amministratori e anche la stampa". Inizia così una dichiarazione di Franco, sindaco di, in seguito alla notizia di altri tre contagi da coronavirus nella propria città. "Vanno applicati i protocolli di legge – continua– ma anche il buonsenso per evitare di creare fastidiosissime battute di caccia agli untori e allarmismi che portano panico. La preoccupazione è giusta, giustificata: il panico no è ...

E' arrivato a 28 il numero dei positivi nella nostra città, così come comunicato dall'Asl. Oltre 40 le persone attualmente in isolamento o in quarantena. Lo scrive il Sindaco del centro caudino Franco