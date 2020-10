Monica Barbaro sarà la figlia di Arnold Schwarzenegger in una nuova serie tv spy (Di giovedì 8 ottobre 2020) Monica Barbaro si calerà nei panni della figlia di Arnold Schwarzenegger in un'avventura di spie avvincente per il piccolo schermo. Monica Barbaro sarà la figlia di Arnold Schwarzenegger in una nuova serie tv spy, ancora priva di titolo, incentrata sulle gesta del popolare divo austriaco. Nello show creato da Nick Santora (già autore di Scorpion), la star Arnold Schwarzenegger avrà il ruolo di un padre coinvolto con la figlia in un'avventura globale ambientata nel mondo delle spie. Al momento il plot è top scret, anche se pare che lo show avrà alcuni elementi in comune con True Lies. Questo per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)si calerà nei panni delladiin un'avventura di spie avvincente per il piccolo schermo.sarà ladiin unatv spy, ancora priva di titolo, incentrata sulle gesta del popolare divo austriaco. Nello show creato da Nick Santora (già autore di Scorpion), la staravrà il ruolo di un padre coinvolto con lain un'avventura globale ambientata nel mondo delle spie. Al momento il plot è top scret, anche se pare che lo show avrà alcuni elementi in comune con True Lies. Questo per ...

Muscoli_info : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Monica Barbaro sarà la figlia di Arnold Schwarzenegger in una nuova serie tv spy - cinemaniaco_fb : ?????????????? Monica Barbaro sarà la figlia di Arnold Schwarzenegger in una nuova serie tv spy - badtasteit : #MonicaBarbaro sarà accanto ad Arnold Schwarzenegger nella serie TV prodotta da Skydance - telesimo : #SerialPills: #8Ottobre (2) Natalie Zea in #TheUnicorn; Marie Ware e Shalim Ortiz in #AllRise; Monica Barbaro copr… - Sbreighs : RT @NanniCobretti: Perché non ci dicono il titolo? Perché sento puzza di True Lies? -

