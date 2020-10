Miwa Energia | c’è un contagiato | prima squadra e under 20 sospendono l’attività

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCestistica Benevento, in seguito alla positività al COVID19 di un atleta della, dichiara che già ieri in data 07/10/2020 ha provveduto ad annullare gli allenamenti dellae dell’20 nonostante non si conoscesse ancora l’esito del tampone. Oggi, vista la dichiarata positività dell’atleta, la società conferma la totale sospensione delle attività riguardanti20 mentre tutti gli atleti e i componenti dello staff tecnico delle predette squadre hanno già provveduto o stanno provvedendo ad effettuare tampone e a rispettare quarantena fiduciaria. L'articolo ...

ilVaglio

Scrive l'ufficio stampa della società: La Miwa Energia Cestistica Benevento, in seguito alla positività al COVID19 di un atleta della prima squadra, dichiara che già ieri in data 07/10/2020 ha ...Appuntamento dunque, conclude la nota diffusa alla stampa, al PalaParente Domenica 1 Novembre per il primo match della Serie C Gold 2020/2021 che vedrà fronteggiarsi la Miwa Energia Cestistica Beneven ...