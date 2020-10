Mirtillo rosso, il frutto ‘miracoloso’: proprietà benefiche, valori nutrizionali e controindicazioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono sempre più numerose le persone che si rifugiano nella corretta alimentazione per prevenire e curare problemi fisici e malattie. Una buona salute deriva molto spesso da ciò che mangiamo. Tantissimi sono i cibi che non conosciamo a fondo, in particolar modo i frutti, con tutte le loro varianti e le loro proprietà. Oggi andiamo alla scoperta del Mirtillo rosso, o cranberry: si tratta di un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Ericaceae, originario del Nord America. L’arbusto fiorisce, solitamente nel mese di giugno, per poi dare vita a delle bacche di colore rosso che diventano mature a settembre. Queste bacche aiutano a curare e prevenire diversi fastidi e sono ricche di proprietà: antinfiammatorio e antiossidante: le bacche contengono flavonoidi, ellagitannini, fenolici e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono sempre più numerose le persone che si rifugiano nella corretta alimentazione per prevenire e curare problemi fisici e malattie. Una buona salute deriva molto spesso da ciò che mangiamo. Tantissimi sono i cibi che non conosciamo a fondo, in particolar modo i frutti, con tutte le loro varianti e le loro proprietà. Oggi andiamo alla scoperta del, o cranberry: si tratta di un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Ericaceae, originario del Nord America. L’arbusto fiorisce, solitamente nel mese di giugno, per poi dare vita a delle bacche di coloreche diventano mature a settembre. Queste bacche aiutano a curare e prevenire diversi fastidi e sono ricche di proprietà: antinfiammatorio e antiossidante: le bacche contengono flavonoidi, ellagitannini, fenolici e ...

fileoshn : Succo di mirtillo rosso al bar @ Trieste, Italy - Bluefidel47 : @renzaric Il.mucrobiota va nutrito con i cibi fermentati e con résistent starch. Un occhiata su Google per il rési… - svirgola2 : @agatamicia @PMO_W non è mirtillo rosso? (detto anche arandano) Lo uso spesso come variante all'uvetta, bello buono… - blu_mirtillo : RT @MariaLauraZavag: RT per favore #4voiceless @PetDetective_IT ??SMARRITO COOPER a CAVA DE’ TIRRENI (SA) presso Via Michele Di Florio Frazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirtillo rosso Mirtillo rosso, il frutto ‘miracoloso’: proprietà benefiche, valori nutrizionali e controindi ... Meteo Web Waterdrop, l'acqua squisita

Beviamo troppa poca acqua e spesso ce ne rendiamo conto, sappiamo che è un'abitudine da sostenere e da incrementare. Oggi però è arrivato un grande aiuto, una soluzione sana e gustosa che si chiama Wa ...

I cinque più deliziosi piatti russi a base di carne di renna: ecco le ricette

Per le popolazioni del Nord della Russia, la carne di renna ha rappresentato per secoli l’alimento principale della dieta. Oggi degli chef della Regione di Murmansk ci spiegano come trasformarla in un ...

Beviamo troppa poca acqua e spesso ce ne rendiamo conto, sappiamo che è un'abitudine da sostenere e da incrementare. Oggi però è arrivato un grande aiuto, una soluzione sana e gustosa che si chiama Wa ...Per le popolazioni del Nord della Russia, la carne di renna ha rappresentato per secoli l’alimento principale della dieta. Oggi degli chef della Regione di Murmansk ci spiegano come trasformarla in un ...