Milinkovic-Savic | delizioso gol in pallonetto contro la Norvegia – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sergejsi dimostra un calciatore con grande classe anche in nazionale: ecco il gollaSergejdimostra ancora una volta grande classe, anche in nazionale. Il centrocampista della Lazio regala la vittoria alla sua Serbialaper 2-1. Doppietta per il Sergente con il secondo gol che manda in visibilio i tifosi laziali e serbi:di sinistro dall’area piccola che beffa il portiere norvegese e regala la vittoria alla nazionale serba. Un gol davvero di classe.’ten muhteşem bir gol 👏🏾pic.twitter.com/9FEieOiUqQ — no context (@nocontextl) October 8, ...