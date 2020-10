Milano Il cinghiale finisce in Darsena dopo aver nuotato nel Naviglio – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ci siamo abituati a vederli passeggiare per le strade di Roma. Ma questa volta i cinghiali sono sbarcati a. Uno è finito nella, l'altro in via Tobagi. Gli animali sono arrivati in città nuotando nelGrandeessere caduti in acqua nei pressi di Gaggiano, comune dell'hinterland metropolitano dove erano stati avvistati nella notte. I vigili del fuoco e i veterinari sono intervenuti per catturarli, narcotizzarli e portarli in un luogo sicuro. Ma quattro dei sei esemplari giunti nel capoluogo lombardo, purtroppo, secondo l'agenzia di stampa LaPresse non sono sopravvissuti.