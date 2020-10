Milan, Romagnoli è recuperato: può essere in campo al derby (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessio Romagnoli ha recuperato pienamente dal suo infortunio e potrebbe debuttare in campionato nel derby del 17 ottobre. Il Milan ritrova il suo capitano Alessio Romagnoli che come confermato da Tuttomercatoweb oggi svolgerà regolarmente l’allenamento in gruppo. L’obiettivo del tecnico Stefano Pioli è quello di poter contare su di lui per il derby del 17 ottobre. Il piano di riserva è quello di convocare Romagnoli ma di farlo partire dalla panchina affidandosi nuovamente alla coppia formata da Kjaer e Gabbia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessiohapienamente dal suo infortunio e potrebbe debuttare in campionato neldel 17 ottobre. Ilritrova il suo capitano Alessioche come confermato da Tuttomercatoweb oggi svolgerà regolarmente l’allenamento in gruppo. L’obiettivo del tecnico Stefano Pioli è quello di poter contare su di lui per ildel 17 ottobre. Il piano di riserva è quello di convocarema di farlo partire dalla panchina affidandosi nuovamente alla coppia formata da Kjaer e Gabbia. Leggi su Calcionews24.com

