Milan | nuovi tamponi per squadra e staff | Duarte e Ibra ancora positivi

Leggi su mediagol

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovo giro diin casa.Brutte notizie per i rossoneri: costretti a farei conti con l'assenza di Zlatanhimovic e Leo. I giocatori, in quarantena perchè risultatilo scorso 24 settembre, risulterebberogli unici due contagiati dopo l'ultimo giro di."Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, pessima idea", il commento a caldo dell'attaccante oggi costretto ad attendere un doppio tampone negativo prima di tornare in campo. In virtù del risultato dell'ultimo test effettuati a, appare sempre meno probabile che i due giocatori possano prendere parte al derby della Madonnina in programma il 17 ottobre alle 18:00. Anche in occasione della ...