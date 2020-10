Milan, Gazidis: «Siamo il club con il potenziale più alto» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato delle potenzialità della squadra rossonera: le sue parole Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Leaders in Sports. Le sue parole. «Il calcio italiano tra tutti i principali campionati ha il maggior potenziale di crescita e sviluppo. Per me, a livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è molto stimolante. All’interno del calcio italiano, il Milan è la squadra con il potenziale più grande». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ivan, amministratore delegato del, ha parlato delle potenzialità della squadra rossonera: le sue parole Ivan, amministratore delegato del, ha parlato a Leaders in Sports. Le sue parole. «Il calcio italiano tra tutti i principali campionati ha il maggiordi crescita e sviluppo. Per me, a livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è molto stimolante. All’interno del calcio italiano, ilè la squadra con ilpiù grande». Leggi su Calcionews24.com

Le parole dell'Ad del Milan Ivan Gazidis sul calcio italiano e le potenzialità del club rossonero "Tra tutti i principali campionati euroepi, il calcio italiano ha il maggior ...

