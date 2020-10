Milan, ansia Coronavirus: Ibrahimovic e Duarte ancora positivi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono arrivati i risultati dei tamponi di controllo sull'attaccante e il difensore. L'infezione da Covid non è ancora andata via, e il derby ora è a rischio Leggi su 90min (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono arrivati i risultati dei tamponi di controllo sull'attaccante e il difensore. L'infezione da Covid non èandata via, e il derby ora è a rischio

infoitsport : Corriere dello Sport: 'Il virus non conosce derby: Inter-Milan, ansia Covid' - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Il virus non conosce derby. Inter-Milan, ansia Covid' - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ibra, Skriniar e... il derby del Covid e degli assenti - Affaritaliani : Ibra, Skriniar e... il derby del Covid e degli assenti - rubinoisa : Io sono in ansia per i giocatori in nazionale, speriamo vada tutto per il meglio... ???? #Milan -