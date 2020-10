MI RITORNI IN MENTE – Il trionfo mondiale dell’Italvolley e il ricordo di Aldo Biscardi (Di giovedì 8 ottobre 2020) 8 ottobre Nel 1931 nasce a Maranello Franco Cosimo Panini (morirà a Modena il 30 marzo 2007): negli anni Sessanta lancerà insieme ai fratelli Giuseppe, Umberto e Benito le mitiche figurine. Compie 63 anni Antonio Cabrini (Cremona 1957). Nel 1994 si concludono i tredicesimi campionati mondiali di pallavolo maschile: l’Italia vince il suo secondo titolo consecutivo battendo in finale l’Olanda 3-1. Nel 2009 inoltre finiscono i 56° campionati mondiali di scherma che si svolgono in Turchia dominati dall’Italia che conquista nove medaglie di cui quattro ori: Andrea Baldini vince la prova individuale di fioretto e contribuisce al trionfo della squadra. Le altre due medaglie d’oro sono conquistate dalle squadre femminili di spada e fioretto. Nel 2017 muore a Roma Aldo Biscardi all’età ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) 8 ottobre Nel 1931 nasce a Maranello Franco Cosimo Panini (morirà a Modena il 30 marzo 2007): negli anni Sessanta lancerà insieme ai fratelli Giuseppe, Umberto e Benito le mitiche figurine. Compie 63 anni Antonio Cabrini (Cremona 1957). Nel 1994 si concludono i tredicesimi campionati mondiali di pallavolo maschile: l’Italia vince il suo secondo titolo consecutivo battendo in finale l’Olanda 3-1. Nel 2009 inoltre finiscono i 56° campionati mondiali di scherma che si svolgono in Turchia dominati dall’Italia che conquista nove medaglie di cui quattro ori: Andrea Baldini vince la prova individuale di fioretto e contribuisce aldella squadra. Le altre due medaglie d’oro sono conquistate dalle squadre femminili di spada e fioretto. Nel 2017 muore a Romaall’età ...

