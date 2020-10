Meteo Italia nel lungo termine: conferme sul FREDDO e sul MALTEMPO (Di giovedì 8 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione sono ormai orientati verso un lungo periodo dalle condizioni Meteo climatiche tipicamente autunnali. Sarà meglio prepararsi ai giubbotti perché le gradevoli temperature di questi prossimi 2 giorni verranno rapidamente cancellate dall’arrivo di fredde perturbazioni. La prima, come ben saprete, entrerà in scena a partire da domenica e sarà davvero imponente. Si tratterà di una vera e propria depressione che dal nord Europa, pilotando masse d’aria fredda artica, si getterà verso sud raggiungendo il Mediterraneo. A quel punto si aprirà una ferita che pare possa permanere a lungo, catalizzando verso sé ulteriori perturbazioni. Ma dovrebbero arrivare dall’Atlantico, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione sono ormai orientati verso unperiodo dalle condizioniclimatiche tipicamente autunnali. Sarà meglio prepararsi ai giubbotti perché le gradevoli temperature di questi prossimi 2 giorni verranno rapidamente cancellate dall’arrivo di fredde perturbazioni. La prima, come ben saprete, entrerà in scena a partire da domenica e sarà davvero imponente. Si tratterà di una vera e propria depressione che dal nord Europa, pilotando masse d’aria fredda artica, si getterà verso sud raggiungendo il Mediterraneo. A quel punto si aprirà una ferita che pare possa permanere a, catalizzando verso sé ulteriori perturbazioni. Ma dovrebbero arrivare dall’Atlantico, ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA mercoledì #7ottobre in tredici regioni ???? Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia, leggi l… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: lo #SMOG aumenta il #Rischio di #CONTAGIO in una #ZONA d'Italia. Ecco di QUALE si tratta e p… - infoitinterno : Previsioni meteo weekend, piogge e temporali su tutta Italia. Torna la neve - ilmeteoit : #Meteo: #Seconda metà di #OTTOBRE, #Italia #INCASTRATA tra i #VORTICI di #FREDDO fino al #PONTE di #HALLOWEEN. Ecco… -