METEO 7 Giorni. MALTEMPO dal weekend, arrivano anche FREDDO e NEVE (Di giovedì 8 ottobre 2020) METEO SINO AL 14 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un veloce impulso perturbato attraversato l’Italia nelle ultime 24 ore, portando qualche fenomeno anche intenso, ma decisamente fugace. Ora sul Mediterraneo Centro-Occidentale è tornato ad instaurarsi un campo anticiclonico, che si è esteso dalla vicina Penisola Iberica e tende ad irrobustirsi proprio sulle regioni italiane. Ne deriva una fase di tempo più stabile e soleggiato per l’Italia. Le temperature diurne sono attese in risalita ovunque di qualche grado, ma senza alcun particolare eccesso. Il dominio dell’anticiclone ci accompagnerà per una breve fase ed avrà quindi breve durata, in attesa della prossima fase perturbata che colpirà in pieno il nostro Paese. Un drastico cedimento dell’anticiclone appare confermato da ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020)SINO AL 14 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un veloce impulso perturbato attraversato l’Italia nelle ultime 24 ore, portando qualche fenomenointenso, ma decisamente fugace. Ora sul Mediterraneo Centro-Occidentale è tornato ad instaurarsi un campo anticiclonico, che si è esteso dalla vicina Penisola Iberica e tende ad irrobustirsi proprio sulle regioni italiane. Ne deriva una fase di tempo più stabile e soleggiato per l’Italia. Le temperature diurne sono attese in risalita ovunque di qualche grado, ma senza alcun particolare eccesso. Il dominio dell’anticiclone ci accompagnerà per una breve fase ed avrà quindi breve durata, in attesa della prossima fase perturbata che colpirà in pieno il nostro Paese. Un drastico cedimento dell’anticiclone appare confermato da ...

Tale nuvolosità sarà collegata all’approssimarsi dell’avanguardia della perturbazione che entrerà poi in scena nei giorni a seguire. La parentesi di meteo stabile subirà un immediato stop per ...

