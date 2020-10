**Mes: Gualtieri, 'ora non serve, se strettamente necessario lo useremo'** (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Sono risorse meno decisive di quanto si pensa" e il Mes, "essendo uno strumento che tradizionalmente serviva a salvare Stati in difficoltà ha una cattiva reputazione e quindi se non è strettamente necessario gli Stati tendono a non utilizzarlo. State sicuri che se fosse strettamente necessario lo useremmo". Ad affermarlo, nel corso della trasmissione 'Porta a Porta', è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Quelli previsti dal Mes, spiega Gualtieri, "sono soldi a tasso zero e quindi sono soldi utili. Non sono soldi che ci consentono di fare spese aggiuntive. Sono un po' come quelle di Sure. Non sono come i soldi a fondo perduto che ci consentono di aumentare gli investimenti. Questi soldi - sottolinea il ministro - servirebbero a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Sono risorse meno decisive di quanto si pensa" e il Mes, "essendo uno strumento che tradizionalmente serviva a salvare Stati in difficoltà ha una cattiva reputazione e quindi se non ègli Stati tendono a non utilizzarlo. State sicuri che se fosselo useremmo". Ad affermarlo, nel corso della trasmissione 'Porta a Porta', è il ministro dell'Economia Roberto. Quelli previsti dal Mes, spiega, "sono soldi a tasso zero e quindi sono soldi utili. Non sono soldi che ci consentono di fare spese aggiuntive. Sono un po' come quelle di Sure. Non sono come i soldi a fondo perduto che ci consentono di aumentare gli investimenti. Questi soldi - sottolinea il ministro - servirebbero a ...

