Mercato Juve | il nuovo colpo lo porta Cristiano Ronaldo

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il calcioè presente anche senza che la finestra sia aperta, e le società continuano a lavorare sotto traccia per programmare in anticipo i prossimi colpi. Lo stesso discorso, se non addirittura maggiormente, vale per lantus, che starebbe pensando già ai prossimi movimenti da realizzare nella sessione di gennaio, per puntellare la rosa di Andrea Pirlo. Oltre agli innesti, i bianconeri potrebbero anche sistemare alcune soluzioni irrisolte sulun uscita, come ad esempio la mancata rescissione con Sami Khedira. Ma anche qualche giocatore, non nei piani tecnico-tattici, potrebbe abbandonare la Vecchia Signora, come Federico Bernardeschi. L’esterno viene da un lungo periodo in ombra, e potrebbe cercare miglior fortuna per giocarsi un posto al prossimo europeo. Lapotrebbe ...