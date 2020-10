Mediobanca il mezzo,il Leone il fine Perchè Del Vecchio sale in Piazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il mercato compra Mediobanca: quando si muove il secondo uomo più ricco d’Italia come Leonardo Del Vecchio, molto attento alla “creazione del valore del proprio investimento”, supportato dai due colossi nazionali del credito come Intesa e UniCredit e che mette nero su bianco la sua natura di investitore finanziario di lungo periodo in uno “snodo” del Paese da far crescere, oltretutto public company e quindi contendibile, gli operatori di Borsa non ci pensano su un secondo a mettersi in scia al market mover Delfin. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il mercato compra: quando si muove il secondo uomo più ricco d’Italia come Leonardo Del, molto attento alla “creazione del valore del proprio investimento”, supportato dai due colossi nazionali del credito come Intesa e UniCredit e che mette nero su bianco la sua natura di investitore finanziario di lungo periodo in uno “snodo” del Paese da far crescere, oltretutto public company e quindi contendibile, gli operatori di Borsa non ci pensano su un secondo a mettersi in scia al market mover Delfin. Segui su affaritaliani.it

Pirelli e Mediobanca regine di Borsa

Wall Street spinge al rialzo anche le Borse europee - A Piazza Affari sono Pirelli e Mediobanca tirare la volata - Bene anche Saipem e Banco Bpm - Vendite su Moncler, Diasorin, Ferrari e Atlantia.

