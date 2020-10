Medici di base: non prescriviamo tamponi in 50% Province (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel 50% delle Province italiane il medico di famiglia non è autorizzato a richiedere direttamente il tampone per la ricerca biomolecolare del nuovo coronavirus. Esistono infatti 'norme diverse a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel 50% delleitaliane il medico di famiglia non è autorizzato a richiedere direttamente il tampone per la ricerca biomolecolare del nuovo coronavirus. Esistono infatti 'norme diverse a ...

borghi_claudio : OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I m… - myrtamerlino : La regione più colpita dal #Covid19 la #Lombardia ha lanciato la campagna vaccinale contro l’influenza, ma nelle fa… - HuffPostItalia : Francesco Vaia: 'I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone'' - tablerider : RT @borghi_claudio: OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I medic… - MissEnzuccia : RT @borghi_claudio: OOOOHHHH... forse non era tanto illogico quello che dicevo. Brutte notizie per i tampoinomani Francesco Vaia: 'I medic… -

Ultime Notizie dalla rete : Medici base Primi tamponi negli ambulatori: iniziano i medici di base di Verona Corriere della Sera Meteorismo e alimentazione

al lattosio o al glutine). Il medico o il farmacista possono consigliare farmaci in grado di impedire la formazione di schiume nell'intestino e ridurre il meteorismo (dimeticone e carbone vegetale), o ...

File per farsi il tampone a Napoli: in coda dall'alba

In molti casi si tratta di persone che, non avendo avvertito come dovuto il medico di base, non sono inserite nella piattaforma informatica regionale e si presentano direttamente al distretto del ...

