Mazara del Vallo | manifestazione per i pescatori sequestrati in Libia | “Haftar usa la vicenda per ricavarsi un ruolo internazionale”

"Sembra che il generale Haftar stia giocando in tutta questa vicenda". Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, intervenendo a una manifestazione organizzata da associazioni e sindacati oltre che dai familiari dei 18 pescatori tuttora bloccati in Libia. "Sembra quasi che la stia utilizzando per mettersi al centro dell'attenzione internazionale – ha aggiunto il primo cittadino – e ricavarsi un ruolo che magari in questo momento lo vede in secondo piano rispetto al passato, ma noi non possiamo dare questi alibi". La manifestazione si è svolta nella piazza centrale della città a 38 giorni dal sequestro, avvenuto il primo settembre a 38 miglia dalle coste libiche.

