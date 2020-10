Matteo Salvini ridimensiona il peso politico di Giorgia Meloni in Europa: «Parliamo sempre di opposizione» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Contare come il due di coppe quando regna bastoni. È un Matteo Salvini molto caustico nel commentare la posizione di leadership assunta da Giorgia Meloni in Europa. La segretaria di Fratelli d’Italia, a fine settembre, è stata eletta alla guida del partito europeo dei Conservatori e Riformisti. Una notizia che sembrava aver mandato in visibilio tutto il centrodestra che ha rivendicato questo successo. Matteo Salvini su Meloni leader Ecr party, però, da una visione ben diversa che ridimensiona l’entusiasmo. LEGGI ANCHE > No, Giorgia Meloni non è la prima politica italiana alla guida di un grande partito europeo Nella sua intervista rilasciata a Il Corriere ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Contare come il due di coppe quando regna bastoni. È unmolto caustico nel commentare la posizione di leadership assunta dain. La segretaria di Fratelli d’Italia, a fine settembre, è stata eletta alla guida del partito europeo dei Conservatori e Riformisti. Una notizia che sembrava aver mandato in visibilio tutto il centrodestra che ha rivendicato questo successo.suleader Ecr party, però, da una visione ben diversa chel’entusiasmo. LEGGI ANCHE > No,non è la prima politica italiana alla guida di un grande partito europeo Nella sua intervista rilasciata a Il Corriere ...

LegaSalvini : #SALVINI: 'MI AVREBBERO GIÀ ARRESTATO', TG MUTI SUL 15ENNE NIGERIANO MORTO SULLA NAVE QUARANTENA - LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - edorixi : RT @LegaSalvini: ++ INTERVISTA DI MATTEO #SALVINI AL CORRIERE DELLA SERA ++ - todorov_denis : @NinaRicci_us Vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini. Tutto il resto sono chiacchiere e legge… -