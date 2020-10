Matteo Renzi: “Il Governo tifa per un nuovo lockdown” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La verità è che questi sembrano fare il tifo per un altro lockdown. Non sapete quanto sono triste per non essere stato a Roma a votare la fiducia al Governo…”. Matteo Renzi spaventa il Governo Conte II e dalle sue parole si nota un certo malcontento per l’operato delle ultime settimane. Italia Viva è di fatto la stampella di questo esecutivo e un eventuale voltafaccia potrebbe far saltare il banco portando a nuove elezioni. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La verità è che questi sembrano fare il tifo per un altro lockdown. Non sapete quanto sono triste per non essere stato a Roma a votare la fiducia al…”.spaventa ilConte II e dalle sue parole si nota un certo malcontento per l’operato delle ultime settimane. Italia Viva è di fatto la stampella di questo esecutivo e un eventuale voltafaccia potrebbe far saltare il banco portando a nuove elezioni.

Traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. Questi i reati per i quali Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio, Matteo, potrebbe finire sotto processo a Roma nell’ambito di uno de ...

Oggi il neo governatore si insedia, la giunta è quasi pronta. Terrà l’interim sulla sanità, ipotesi proroga per i direttori Asl ...

