‘Matrimonio a prima vista Italia 5’ | una delle coppie ha divorziato? Lo spoiler

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Matrimonio a5 è tornato in onda su Real time solo qualche giorno fa, ma le avventure dei protagonisti appassionano già i telespettatori più affezionati. Leche hanno deciso di mettersi in gioco in questa nuova edizione, sposando qualcuno che non conoscevanoe che hanno incontrato solo una volta arrivati sull’altare, sono Luca Cantiano e Giorgia Pantini, Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani e Nicole Soria e Andrea Ghiselli. Tutti diversi tra loro, ma tutti alla ricerca dell’anima gemella. Se Luca e Giorgia sono apparsi fin da subito molto complici e volenterosi di conoscersi, diversa è la storia per Nicole e Andrea. La ragazza, infatti, è apparsa molto entusiasta, ma lo stesso non si può dire di Andrea che sembra ...