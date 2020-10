Massimiliano Morra | parla l’ex della fidanzata | “Persona ambigua | ha giocato sporco”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La vita privata dinegli ultimi giorni viene letteralmente passata al setaccio, dopo l’indiscrezione sulla sua presunta omosessualità lanciata da Adua Del Vesco (e non solo) e poi ritirata. A Mattino Cinque è intervenuto Silvano Calabrese, stilista ed ex compagno di Dalila Mucedero, attualedel gieffino, il quale ha fornito nuovi dettagli... L'articolol’ex: “Persona, hasporco” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.