“Mascherine anche in casa”. Coronavirus, tutto quello che c’è da sapere del nuovo Dpcm (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte, dopo un’intensa giornata di lavori a Palazzo Chigi, è uscito intorno alle 18.30 per fare un punto con la stampa nel quale ha fornito precisazioni su alcuni dubbi che sono circolati nelle ultime ore a proposito delle decisioni del governo per l’epidemia da Coronavirus. “Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa nuova fase – ha detto Conte – le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle sempre e in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata”. “Dobbiamo essere più rigorosi – ha proseguito – Non facciamo più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte, dopo un’intensa giornata di lavori a Palazzo Chigi, è uscito intorno alle 18.30 per fare un punto con la stampa nel quale ha fornito precisazioni su alcuni dubbi che sono circolati nelle ultime ore a proposito delle decisioni del governo per l’epidemia da. “Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa nuova fase – ha detto Conte – le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle sempre e in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata maindossata”. “Dobbiamo essere più rigorosi – ha proseguito – Non facciamo più ...

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - ilpost : Da domani sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - Max_Deidda : RT @robersperanza: I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche all’… - paolillo_3 : RT @robersperanza: I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche all’… -

